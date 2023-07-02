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لبنان

"وضعه الصحي حرج"... نقل هانيبال القذافي إلى مستشفى في لبنان

Lebanon 24
02-07-2023 | 15:55
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أفادت وكالة "رويترز" بأن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، هانيبال، نقل إلى مستشفى في لبنان "ووضعه الصحي حرج".

وكان القذافي قد أضرب عن الطعام الشهر الماضي، احتجاجاً على احتجازه من دون محاكمة منذ 2015، وقالت مصادر إنه "يعاني من انخفاض حاد في مستوى سكر الدم".
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