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أعلنت الهيئة الإدارية لـ"رابطة موظفي الإدارة العامة" في بيان، "تمديد الإضراب وعدم الحضور إلى العمل، في الإدارات العامة كافة، لغاية يوم الأثنين الواقع فيه 31/7/2023".واعتبرت أن "لا جديد في مواقف الحكومة المصرة على سحق موظفي الإدارة العامة، إن بالانقضاض على كامل حقوقهم، أو بإغراقهم بدولرة الرسوم والضرائب وأسعار خدمات المرافق العامة والخاصة، وسلبهم وعائلاتهم أدنى مقومات الحياة".وتابعت: "لا جديد بشأن إصرار الحكومة على التمييز بين أسلاك القطاع العام، والاقتصاص من العاملين في هذه الإدارة لإنهائهم وإنهائها، تعويما للمصالح الخاصة في قطاعات أخرى".وأكدت الرابطة "متابعة الخطوات الضرورية لتحقيق المطالب، وفقا للمذكرة التي رفعتها لمقام رئاسة الوزراء بتاريخ 26/6/2023 ".