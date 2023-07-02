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لبنان

عائلة الراحلين هيثم ومالك طوق: لعدم اطلاق الرصاص والاكتفاء بالصلاة

Lebanon 24
02-07-2023 | 16:23
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صدر عن أهل "الشهيدين هيثم ومالك طوق" البيان التالي:

"عائلة الشهيدين هيثم ومالك طوق اذ تشكر جميع من يشاركها في مصابها الاليم تطلب من الجميع احترام مشيئة الشهيدين وعائلتيهما بعدم اطلاق الرصاص نهائياً نهار المأتم متمنّيةً على الجميع احترام هذه المشيئة والاكتفاء بالصلاة عن روحهما والمشاركة في الجنازة المباركة".
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