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لبنان
في هذه الأيام... هذا ما ستقوم به القوات الجوية في الجيش
Lebanon 24
02-07-2023
|
16:36
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم القوات الجوية، بتواريخ: 3، 4، 6،5 / 7 / 2023 اعتبارًا من الساعة 20.20 ولغاية الساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، القليعات.
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