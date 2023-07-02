في هذه الأيام... هذا ما ستقوم به القوات الجوية في الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم القوات الجوية، بتواريخ: 3، 4، 6،5 / 7 / 2023 اعتبارًا من الساعة 20.20 ولغاية الساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، القليعات.

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