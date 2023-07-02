مواقف متباينة

تباينت مواقف المسؤولين خلال التشاور حول مشروع الأمم المتحدة لتقصِّي مصير المختفين في سوريا، وتغلّب في النهاية خيار الإمتناع عن التصويت كحل وسط، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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