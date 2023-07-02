ربط بين مطالبة بكشف نتائج ومجريات تحقيق

ربط خبير قضائي بين مطالبة باسيل بكشف نتائج التحقيق الجنائي ومجريات التحقيق القضائي الفرنسي مع حاكم المركزي ومعاونيه المقربين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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