سكاف: باريس كانت وما زالت تسعى لإعادة لبنان الى جدول أولوياتها

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أكد النائب المستقل د. غسان سكاف انه على الرغم من انسداد الأفق أمام مجلس النواب لابد من استنباط تحرك جديد يكسر الحواجز بين المعارضة والممانعة، وصولا الى اجتراح تقاطع وطني شامل ينتج رئيسا للجمهورية، وذلك لاعتباره انه بنتيجة توازن القوى النيابية وعدم قدرة أي من الفريقين على انتخاب الرئيس الذي يطمح إليه بات من المستحيل خرق جدار هذا الاستعصاء الداخلي دون تدخل خارجي لاجتراح تسوية تنتشل الاستحقاق الرئاسي من المستنقع الذي غرق فيه.وأشار في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية الى أن "باريس كانت ومازالت تسعى لإعادة لبنان الى جدول أولوياتها، علما انه على الرغم من التحرك الفرنسي لكسر الحواجز بين اللبنانيين، يبقى كلا من الفريقين المعارضة والممانعة، بانتظار الموقف الخارجي لإخراج الاستحقاق الرئاسي من النفق قبل انتهاء ولاية رياض سلامة على رأس حاكمية مصرف لبنان، لاسيما ان الفراغ في موقع الحاكم سيؤدي حكما الى إطالة أمد الفراغ في رئاسة الجمهورية".