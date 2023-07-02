Advertisement

لبنان

ماذا لو فشلت مهمة لودريان؟

Lebanon 24
02-07-2023 | 22:10
A-
A+
Doc-P-1083538-638239582480684471.jpeg
Doc-P-1083538-638239582480684471.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب صلاح سلام في" اللواء": ما أن غادر الديبلوماسي الفرنسي المخضرم جان ايف لودريان بيروت، حتى بدأت دعوات الحوار تصدر عن عدد من الأحزاب والقيادات السياسية، لا سيما حزب الله بالذات، دون التخلي عن المواقف المتمترسة خلف مرشح كل فريق. الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات:
Advertisement
— ما معنى الدعوة للحوار إذا بقي كل فريق متمسكاً بطروحاته؟
كيف يمكن الوصول إلى طاولة الحوار في حال أصر كل فريق على شروطه؟
هل يمكن بلوغ حدود التوافق المنشود مع حرص كل فريق على إقناع الفريق الآخر بمرشحه؟
أليسَ من المعطيات الأساسية لنجاح الحوار أن يتراجع كل فريق خطوة إلى الوراء، ليلتقي الجميع على نقطة وسطية، ويؤدي التواصل المباشر إلى حل وسط، يُجسّد التوافق على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»؟
وهل تعنُّت كل فريق على فرض خياراته على الآخر، يؤدي إلى نجاح الحوار المنشود، ويحقق الأهداف المتوخاة منه؟
ولعل الأهم من كل ذلك: ماذا لو فشلت مهمة لودريان، ولم يتمكن من إقناع الأطراف الداخلية بالتوافق، أو لم يحصل على دعم شركاء فرنسا في اللقاء الخماسي، وخاصة أميركا والسعودية، لمهمته، وبالتالي تمديد تعليق الإجتماعات الخماسية، كما هو حاصل حالياً، ومنذ بضعة أشهر؟
هل يستمر الفرقاء اللبنانيون في عنادهم، وإطالة أمد الشغور الرئاسي، وإبقاء البلد يتخبط في إنهياراته، وإستنزاف البقية الباقية من قدرة الناس على تحمُّل المزيد من ضغوطات الأزمات المعيشية والإجتماعية الخانقة؟
لن ينفع عندها التراشق بتهم التعطيل والهيمنة التي يوجهها فريق المعارضة للثنائي الشيعي وحلفائه، كما لن تُفيد خطابات التخوين والعمالة التي يوجهها حزب الله لخصومه السياسيين في المعارضة. لأن البلد المنكوب وشعبه المقهور سيكونان هما الضحية، إذا لم تحدث معجزة كالتي أنقذت أبو الأنبياء إبراهيم من التضحية بإبنه إسماعيل!
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2023-07-03
01:45 | 2023-07-03
02:15 | 2023-07-03
02:03 | 2023-07-03
02:00 | 2023-07-03
01:49 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website