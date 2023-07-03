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لبنان

"كبسة" مفاجئة لميقاتي في المطار وحصيلة الجولة في اجتماع وزاري في السرايا صباحا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-07-2023 | 01:00
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تستأنف  الحركة السياسية دورتها ابتداء من اليوم مع انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك، من دون أن تظهر حتى الساعة اي مؤشرات على حلحلة قريبة للملف الرئاسي.
أما حكوميا فيعاود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نشاطه باجتماع يعقده عند التاسعة صباحا لبحث وضع مطار بيروت، ويشارك فيه وزراء الاشغال العامة والنقل علي حمية، السياحة وليد نصار والداخلية والبلديات بسام مولوي، المدير العام للامن العام بالانابة  اللواء الياس البيسري، ورئيس مجلس ادارة "شركة طيران الشرق الاوسط" محمد الحوت.
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ويأتي الاجتماع استكمالا للجولة التي قام بها ميقاتي ووزراء في المطار  قبل العيد للاطلاع على الاجراءات المتخذة اداريا وامنيا ولوجستيا لمواكبة فصل الصيف وعودة الحجاج من الديار المقدسة.
ووفق المعلومات، فان ميقاتي ولدى عودته من الحج يوم الجمعة الفائت ، قام بجولة احادية مفاجئة في المطار، شملت العديد من الاقسام، واستمع من المواطنين الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، ودوّن مشاهداته التفصيلية ليصار الى درسها في اجتماع اليوم. 
وجاءت جولة ميقاتي المفاجئة في المطار في اعقاب تلقيه العديد من الرسائل والشكاوى بشأن الاجراءات المتخذة والواقع الاداري في المطار، فقرر القيام بالجولة المفاجئة وعلى اثرها دعا الى اجتماع السرايا اليوم.
وفي سياق متصل افادت اوساط حكومية معنية "أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع في انتظار استكمال جدول الاعمال بالبنود المفترض بحثها واقرارها". 
واشارت المعلومات "الى أن ما يحكى عن تعيينات وشيكة او خلافات في شأنها غير صحيح ، فالامور مرهونة باوقاتها والملف غير مطروح بالحاح حاليا".
وعن ملف حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، اكتفت الاوساط بالقول" سيأخد  هذا الملف مساره القانوني المؤقت، ولا اشكالية اساسية في ذلك".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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