26
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
يومٌ حزين في بشري: وداع مهيب وتهدئة وهذا ما قاله رئيس حزب بارز
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-07-2023
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تودع بلدة بشري اليوم الشابين الضحيتين هيثم ومالك طوق اللذين قُتلا في منطقة "القرنة السوداء" التي تشهد مجموعة نزاعات منذ فترة طويلة بين بعض أهالي قضاء بشري وبعض أبناء قضاء الضنية.
Advertisement
ووفقاً للمعلومات، ستقفل مختلف المحال التجارية والمصالح على اختلافها في قضاء بشري تماشياَ مع قرار الحداد العام الذي اعلنه "اتحاد بلديات قضاء بشري"، اذ انه من المتوقع ان تشارك جماهير من قرى وبلدات القضاء في وداع الشابين من آلـ "طوق" وتحديدا في مراسم الجنازة التي ستنطلق عند الساعة الخامسة من بعد الظهر.
وفي هذا الاطار، عُلم ان مساعي التهدئة ما زالت مستمرة من قبل قيادات المنطقة، اذ ان النائب ستريدا جعجع والنائب وليم طوق ينشطان بشكل ملحوظ ويكثفان اتصالاتهما مع القواعد الشعبية داعيين بشكل حازم الى تمرير الجنازة بخير احتراماً لأرواح الضحايا أولاً وانتظارا لما ستؤول اليه التحقيقات التي تجري بشكل سريع ودقيق من قبل الجهات المختصة لاسيما الجيش الذي يحظى بثقة واسعة في صفوف ابناء قضاء بشري.
ومن المنتطر، ان تشهد "كنيسة السيدة" في بشري حضوراً سياسيا متنوعا منذ ساعات ما قبل الظهر ، إذ ان شخصيات سياسية من توجهات مختلفة ستزور المنطقة لتأدية واجب العزاء ولمحاولة تخفيف حدة الاحتقان قدر المستطاع، مع العلم ان مختلف الجهات التي ستؤدي واجب العزاء والتي تُجمع على ان الخسارة الدموية كان من الممكن تفاديها لولا المماطلة في معالجة موضوع مسح الأراضي في منطقة القرنة السوداء، تدرك مدى الحزن العميق الذي يلف أهالي بشري ومدى الغضب الذي يعيشونه ولو بشكل صامت.
وفي سياق متصل،أفاد مصدر معني" أن رئيس حزب يميني وازن اشاد " بالآداء الذي تعاطت فيه المرجعيات السنيّة في لبنان مع حادثة "القرنة السوداء"، وخاصةً على الصعيد الروحي من قبل المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ، وعلى الصعيد السياسي من خلال التحرك السريع لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قام بسلسلة إتصالات وخاصةً في السياسة والأمن".
ولفت المصدر "الى أن الفعاليات البلدية في الجبة أيضاً أشادت بوعي "الشريك الوطني"في عملية إحتواء الأزمة بإنتظار الإنتهاء من التحقيقات وأن هذا الآداء من كل الأطراف أنقذ لبنان من هذا الشر.
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان ضيق.. نادين الراسي تستمتع بوقتها ولقاء حار مع فنان عربي شهير (صور)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. نادين الراسي تستمتع بوقتها ولقاء حار مع فنان عربي شهير (صور)
03:18 | 2023-07-02
02/07/2023 03:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة في قضية بشري.. من أطلق الرصاصة الاولى؟
Lebanon 24
معلومات جديدة في قضية بشري.. من أطلق الرصاصة الاولى؟
06:31 | 2023-07-02
02/07/2023 06:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تهديدٍ إسرائيليّ للبنان.. هل ستفعلها تل أبيب وتشنَّ حرباً؟
Lebanon 24
آخر تهديدٍ إسرائيليّ للبنان.. هل ستفعلها تل أبيب وتشنَّ حرباً؟
05:00 | 2023-07-02
02/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي بفستان قصير ضيق.. واحد المتابعين: "صايرة متل اللعبة" (صورة)
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي بفستان قصير ضيق.. واحد المتابعين: "صايرة متل اللعبة" (صورة)
05:00 | 2023-07-02
02/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات جديدة بشأن مقتل الشاب هيثم طوق.. ما تبّين ينسف نظرية القنص
Lebanon 24
معطيات جديدة بشأن مقتل الشاب هيثم طوق.. ما تبّين ينسف نظرية القنص
09:21 | 2023-07-02
02/07/2023 09:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
01:30 | 2023-07-03
الحزب أزال خيمة.. والاستنفار مستمر!
01:45 | 2023-07-03
هذا ما جرى على طريق المطار قبل أيام والاجهزة الامنية تتحرك
02:15 | 2023-07-03
حالياً.. هكذا يتحرّك جنبلاط وخطوة "مُرتقبة" قد تحصل
02:03 | 2023-07-03
أسعار المحروقات تنخفض مع بداية الأسبوع.. إليكم الجدول
02:00 | 2023-07-03
هذا هو المطلوب من الجيش...ضرب مثيري الفتن في "القراني السوداء"
01:49 | 2023-07-03
بيان مهم من "مياه بيروت وجبل لبنان" لجميع المشتركين.. إطلعوا عليه!
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
03/07/2023 09:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
03/07/2023 09:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
03/07/2023 09:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact