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لبنان

يومٌ حزين في بشري: وداع مهيب وتهدئة وهذا ما قاله رئيس حزب بارز

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-07-2023 | 01:15
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تودع بلدة بشري اليوم الشابين الضحيتين هيثم ومالك طوق اللذين قُتلا في منطقة "القرنة السوداء" التي تشهد مجموعة نزاعات منذ فترة طويلة بين بعض أهالي قضاء بشري وبعض أبناء قضاء الضنية.
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ووفقاً للمعلومات، ستقفل مختلف المحال التجارية والمصالح على اختلافها في قضاء بشري تماشياَ مع قرار الحداد العام الذي اعلنه "اتحاد بلديات قضاء بشري"، اذ انه من المتوقع ان تشارك جماهير من قرى وبلدات القضاء في وداع الشابين من آلـ "طوق" وتحديدا في مراسم الجنازة التي ستنطلق عند الساعة الخامسة من بعد الظهر.
وفي هذا الاطار، عُلم ان مساعي التهدئة  ما زالت مستمرة من قبل قيادات المنطقة، اذ ان النائب ستريدا جعجع والنائب وليم طوق ينشطان بشكل ملحوظ ويكثفان اتصالاتهما مع القواعد الشعبية داعيين بشكل حازم الى تمرير الجنازة بخير احتراماً لأرواح الضحايا أولاً وانتظارا لما ستؤول اليه التحقيقات التي تجري بشكل سريع ودقيق من قبل الجهات المختصة لاسيما الجيش الذي يحظى بثقة واسعة في صفوف ابناء قضاء بشري.
ومن المنتطر، ان تشهد "كنيسة السيدة" في بشري حضوراً سياسيا متنوعا منذ ساعات ما قبل الظهر ، إذ ان شخصيات سياسية من توجهات مختلفة ستزور المنطقة لتأدية واجب العزاء ولمحاولة تخفيف حدة الاحتقان قدر المستطاع، مع العلم ان مختلف الجهات التي ستؤدي واجب العزاء والتي تُجمع على ان الخسارة الدموية كان من الممكن تفاديها لولا المماطلة في معالجة موضوع مسح الأراضي في منطقة القرنة السوداء، تدرك مدى الحزن العميق الذي يلف أهالي بشري ومدى الغضب الذي يعيشونه ولو بشكل صامت.
وفي سياق متصل،أفاد مصدر معني" أن  رئيس حزب يميني وازن اشاد " بالآداء الذي  تعاطت فيه المرجعيات السنيّة في لبنان مع  حادثة "القرنة السوداء"، وخاصةً على الصعيد الروحي من قبل المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ، وعلى الصعيد السياسي من خلال التحرك السريع لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قام بسلسلة إتصالات وخاصةً في السياسة والأمن".
ولفت المصدر "الى أن الفعاليات البلدية في الجبة أيضاً أشادت بوعي "الشريك الوطني"في عملية إحتواء الأزمة بإنتظار الإنتهاء من التحقيقات وأن هذا الآداء من كل الأطراف أنقذ لبنان من هذا الشر.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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