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لبنان

الحزب أزال خيمة.. والاستنفار مستمر!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-07-2023 | 01:30
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في الوقت التي تحدثت  فيه معلومات عن إزالة "حزب الله" إحدى الخيمتين  اللتين كان نصبهما داخل مزارع شبعا وتثبيتها داخل الحدود اللبنانية ، عُلم ان الحزب أبقى  على جميع مقاتليه داخل الخيمة المتبقية.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب لم يتجاوب مع الوساطات العربية التي تزايدت بشكل كبير في الساعات الاخيرة بهدف تجنب صراع عسكري عند الحدود الجنوبية.
وترى المصادر ان الحزب رفع مستوى جهوزيته خلال الايام الماضية تحسبا لقيام تل ابيب بخطوات تصعيدية ضد عناصر الحزب المتواجدين داخل مزارع شبعا.
وكان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، قال قبل يومين " إن العدو الإسرائيلي ومنذ شهر "قايم قيامتو" على الخيمتين الموجودتين على الحدود، ويعتبر أنّهما وُضعتا في نقطة متقدّمة على الخط الأزرق وفق تفسيره، ويطلب أن تُزال هاتان الخيمتان، وأنه يفضل أن تقوم المقاومة بإزالتهما، لأنّ العدو الإسرائيلي إذا أراد ذلك فستقع الحرب وهو لا يريدها ».
وتوجّه رعد، إلى العدو بالقول: «إذا ما بدّك حرب سكوت وتضبضب، أما أن تفرض على المقاومة أن تنزع ما هو حق للبنان، وما تعتبر أنه ضمن أرضه فلا أنت ولا غيرك بعد قادر تفرض، فقد ولّى الزمن الذي كنت تقصف فيه مفاعل تموز النووي دون أن يرفّ لك جفن، وما كنت تخاف من حدا، فالآن أنت لست قادراً على إزالة خيمتين، لأنّ هناك مقاومة ورجال ومؤمنين أقوياء في هذا البلد».
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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