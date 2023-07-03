هذا ما جرى على طريق المطار قبل أيام والاجهزة الامنية تتحرك

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لفتت تقارير واردة على عدد من الأجهزة الامنية أنه قبل عشرة أيام حصلت عمليات سلب و" تشليح " على طريق المطار وخاصةً لسائقي التاكسي بعد إنطلاقهم من المطار بعد توصيل الركاب، حيث كان يواكبهم عدد من الدراجات النارية ويجبرهم سائقوها على التوقف، ويتم سلب ما في حوزتهم من غلة وأموال،بعد تهديدهم بالسلاح او بالأدوات الحادة.ولفت المصدر الأمني الى" أن سيارات من دون لوحات كانت تشارك ايضا في عمليات السطو، فاستنفرت الاجهزة الامنية كافة وقامت بعملية تنسيق واسعة ووضعت خطة محكمة لتأمين سلامة طريق المطار بشكل كلي وخاصةً مع إنطلاقة الصيف والتدفق الكبير للسياح منذ أول حزيران".وأكد المصدر الأمني" أن الأجهزة الأمنية سوف تكون حازمة في ضبط الوضع ومنع اي اخلال امني او تجاوزات".