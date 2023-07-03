حالياً.. هكذا يتحرّك جنبلاط وخطوة "مُرتقبة" قد تحصل

Advertisement

رجّحت المعلومات أن يُبادر النائب السابق وليد جنبلاط خلال وقتٍ قريب لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعدما أنهى كافة شؤون الإنتخابات الداخلية الحزبية والتي أسّست لإنتقال رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" إلى نجله النائب تيمور جنبلاط.وبحسب المصادر، فإنّ زيارة جنبلاط المنتظرة إلى بري ستكونُ تشاورية في مختلف الملفات، وقد قالت مصادر مقربة من "الإشتراكي" إنّ أبواب عين التينة مفتوحة دائماً أمام "زعيم المختارة" ولم تكن موصدة أمامه بتاتاً ولن تكون كذلك.في غضون ذلك، أشارت المصادر إلى أنّ جنبلاط ما زال مُتابعاً لمختلف الشؤون الحزبية والسياسية من موقعهِ حتى وإن تخلى عن رئاسة "الإشتراكي"، موضحة أن النائب السابق ما زال على تواصل مع مختلف الأطراف "الإشتراكية" باعتبار أنه ما زال في صلب العمل الحزبي الذي لم يتخلّ عنهُ بتاتاً.