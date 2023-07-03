27
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المدارس ترفع الأقساط بالدولار والليرة... فماذا عن رسوم التسجيل؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-07-2023
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت بعض المدارس الخاصّة أقساطه بالدولار للسنّة الدراسيّة 2023 – 2024، إلى 1000 دولار، إضافة إلى إلزام أهالي الطلاب بدفع مبلغ بالليرة اللبنانيّة، يبلغ 18 مليون ليرة، وذلك لصفوف الأوّل إبتدائيّ، على أنّ ترتفع الرسوم السنويّة تبعاً لدرجة الصفّ.
Advertisement
كذلك، فقد اشتكى الأهالي من أنّ التسجيل المدرسيّ سيُصبح أيضاً بالدولار حصراً، وقد تبلّغوا في هذا الشأن، أنّ عليهم تسديد مبلغ 100 دولار.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة في قضية بشري.. من أطلق الرصاصة الاولى؟
Lebanon 24
معلومات جديدة في قضية بشري.. من أطلق الرصاصة الاولى؟
06:31 | 2023-07-02
02/07/2023 06:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تهديدٍ إسرائيليّ للبنان.. هل ستفعلها تل أبيب وتشنَّ حرباً؟
Lebanon 24
آخر تهديدٍ إسرائيليّ للبنان.. هل ستفعلها تل أبيب وتشنَّ حرباً؟
05:00 | 2023-07-02
02/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي بفستان قصير ضيق.. واحد المتابعين: "صايرة متل اللعبة" (صورة)
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي بفستان قصير ضيق.. واحد المتابعين: "صايرة متل اللعبة" (صورة)
05:00 | 2023-07-02
02/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات جديدة بشأن مقتل الشاب هيثم طوق.. ما تبّين ينسف نظرية القنص
Lebanon 24
معطيات جديدة بشأن مقتل الشاب هيثم طوق.. ما تبّين ينسف نظرية القنص
09:21 | 2023-07-02
02/07/2023 09:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة قتل لأشخاص في إحدى الشركات بلبنان.. اليكم ما حصل
Lebanon 24
محاولة قتل لأشخاص في إحدى الشركات بلبنان.. اليكم ما حصل
05:44 | 2023-07-02
02/07/2023 05:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:00 | 2023-07-03
المساعي الرئاسية في "الأنتظار" والمؤتمر الوطني غير مطروح
04:30 | 2023-07-03
هل تصبح سوريا اللاعب الاكبر في لبنان؟
04:24 | 2023-07-03
دورية اسرائيلية تصادر 250 رأس ماعزٍ... اليكم ما حصل
04:00 | 2023-07-03
للمنادين بالفيدرالية في لبنان: هل نُجرب المجرب؟
03:57 | 2023-07-03
خطوة إسرائيليّة طارئة عند حدود لبنان.. هذا ما حصل تزامناً مع قصف جنين
03:46 | 2023-07-03
بأقل من 24 ساعة.. توقيف مفتعلي اشكال الوزاني
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
03/07/2023 11:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
03/07/2023 11:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
03/07/2023 11:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact