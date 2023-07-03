المدارس ترفع الأقساط بالدولار والليرة... فماذا عن رسوم التسجيل؟

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رفعت بعض المدارس الخاصّة أقساطه بالدولار للسنّة الدراسيّة 2023 – 2024، إلى 1000 دولار، إضافة إلى إلزام أهالي الطلاب بدفع مبلغ بالليرة اللبنانيّة، يبلغ 18 مليون ليرة، وذلك لصفوف الأوّل إبتدائيّ، على أنّ ترتفع الرسوم السنويّة تبعاً لدرجة الصفّ.كذلك، فقد اشتكى الأهالي من أنّ التسجيل المدرسيّ سيُصبح أيضاً بالدولار حصراً، وقد تبلّغوا في هذا الشأن، أنّ عليهم تسديد مبلغ 100 دولار.