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لبنان

المدارس ترفع الأقساط بالدولار والليرة... فماذا عن رسوم التسجيل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-07-2023 | 02:45
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رفعت بعض المدارس الخاصّة أقساطه بالدولار للسنّة الدراسيّة 2023 – 2024، إلى 1000 دولار، إضافة إلى إلزام أهالي الطلاب بدفع مبلغ بالليرة اللبنانيّة، يبلغ 18 مليون ليرة، وذلك لصفوف الأوّل إبتدائيّ، على أنّ ترتفع الرسوم السنويّة تبعاً لدرجة الصفّ.
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كذلك، فقد اشتكى الأهالي من أنّ التسجيل المدرسيّ سيُصبح أيضاً بالدولار حصراً، وقد تبلّغوا في هذا الشأن، أنّ عليهم تسديد مبلغ 100 دولار.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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