27
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أرباح يُحقّقها هؤلاء ببيع بطاقات التشريج... بكم يستفيدون؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-07-2023
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعمد أصحاب محلات الهواتف الخلوية إلى بيع بطاقات التشريج "ألفا" و"تاتش" بأسعار أكبر من تلك التي تُحدّدها الشركتان ووزارة الإتّصالات.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت البطاقة بـ4.5 دولارات، ويجب بيعها على سعر "صيرفة"، يقوم هؤلاء باحتساب السعر بـ5 أو 6 دولارات بحسب السوق الموازيّة، أيّ أنّهم يرفعون المبلغ بالدولار وبالليرة اللبنانيّة.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة في قضية بشري.. من أطلق الرصاصة الاولى؟
Lebanon 24
معلومات جديدة في قضية بشري.. من أطلق الرصاصة الاولى؟
06:31 | 2023-07-02
02/07/2023 06:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تهديدٍ إسرائيليّ للبنان.. هل ستفعلها تل أبيب وتشنَّ حرباً؟
Lebanon 24
آخر تهديدٍ إسرائيليّ للبنان.. هل ستفعلها تل أبيب وتشنَّ حرباً؟
05:00 | 2023-07-02
02/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي بفستان قصير ضيق.. واحد المتابعين: "صايرة متل اللعبة" (صورة)
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي بفستان قصير ضيق.. واحد المتابعين: "صايرة متل اللعبة" (صورة)
05:00 | 2023-07-02
02/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات جديدة بشأن مقتل الشاب هيثم طوق.. ما تبّين ينسف نظرية القنص
Lebanon 24
معطيات جديدة بشأن مقتل الشاب هيثم طوق.. ما تبّين ينسف نظرية القنص
09:21 | 2023-07-02
02/07/2023 09:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة قتل لأشخاص في إحدى الشركات بلبنان.. اليكم ما حصل
Lebanon 24
محاولة قتل لأشخاص في إحدى الشركات بلبنان.. اليكم ما حصل
05:44 | 2023-07-02
02/07/2023 05:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:00 | 2023-07-03
المساعي الرئاسية في "الأنتظار" والمؤتمر الوطني غير مطروح
04:30 | 2023-07-03
هل تصبح سوريا اللاعب الاكبر في لبنان؟
04:24 | 2023-07-03
دورية اسرائيلية تصادر 250 رأس ماعزٍ... اليكم ما حصل
04:00 | 2023-07-03
للمنادين بالفيدرالية في لبنان: هل نُجرب المجرب؟
03:57 | 2023-07-03
خطوة إسرائيليّة طارئة عند حدود لبنان.. هذا ما حصل تزامناً مع قصف جنين
03:46 | 2023-07-03
بأقل من 24 ساعة.. توقيف مفتعلي اشكال الوزاني
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
03/07/2023 11:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
03/07/2023 11:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
03/07/2023 11:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact