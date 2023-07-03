أرباح يُحقّقها هؤلاء ببيع بطاقات التشريج... بكم يستفيدون؟

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يعمد أصحاب محلات الهواتف الخلوية إلى بيع بطاقات التشريج "ألفا" و"تاتش" بأسعار أكبر من تلك التي تُحدّدها الشركتان ووزارة الإتّصالات.فعلى سبيل المثال، إذا كانت البطاقة بـ4.5 دولارات، ويجب بيعها على سعر "صيرفة"، يقوم هؤلاء باحتساب السعر بـ5 أو 6 دولارات بحسب السوق الموازيّة، أيّ أنّهم يرفعون المبلغ بالدولار وبالليرة اللبنانيّة.