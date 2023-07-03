27
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المساعي الرئاسية في "الأنتظار" والمؤتمر الوطني غير مطروح
مروان القدوم Marwan Kaddoum
|
Lebanon 24
03-07-2023
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اما وقد انتهت عطلة الأضحى المبارك ، فإن الأنظار تتركز على أي تطور جديد على الجبهة الرئاسية التي عادت إلى مربع المراوحة في ظل انسداد افق الحل وعجز المبادرات المحلية عن إتمام الأستحقاق الرئاسي.
Advertisement
لم يكشف الأفرقاء السياسيون عن خيارات جديدة أو عن أي أفكار تتعلق بالانتقال إلى هذه المرحلة على صعيد الأسماء المرشحة أو على صعيد البرنامج المطلوب من الرئيس العتيد. اما في الكواليس فإن أسئلة تطرح عن إمكانية نجاح المسعى الذي سيعمل عليه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والذي لا يزال مجهولا، إلا إذا كان التوجه يقضي برعاية فرنسا لحوار محدد الأهداف، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إمكانية التجاوب معه أو لا .
وكما بات واضحا فإن لا جلسات انتخاب قريبة ولا طروحات داخلية يتم ابتكارها لإنهاء الشغور، في حين أن الشخصيات المرشحة للرئاسة التي التقاها لودريان على استعداد لأي تواصل جديد يطلب منها.
واذا كان البعض يعتقد أن الحل لأزمة الرئاسة ينبع من الداخل فإن المؤشرات لذلك ليست حاضرة على الإطلاق ومفتاح أية مبادرة جديدة لا يملكها أي فريق . هل بات المطلوب فتح النقاش حول مؤتمر وطني كبير لا يشبه طاولة الحوار ؟
تفيد مصادر سياسية مطلعة "لبنان ٢٤" أن هذا النقاش بعبد في الوقت الراهن ولا يزال المجال مفتوحا لغربلة مقترحات تساهم في تحريك الملف الرئاسي أو تضع له اسسا قبل التوجه إلى جلسة انتخاب حاسمة عنوانها"إتمام الأستحقاق"، وليس مستبعدا هنا أن يحمل الموفد الفرنسي معه جملة طروحات يتم التداول بها. والى حين حلول موعد زيارته قد تكون الساحة المحلية مفتوحة اما على سلسلة تصريحات تندرج في سياق المواجهة بين "فريق الممانعة" المتمسك برئيس "يشكل ضمانة"، وبين "فريق المعارضة" الداعم "لرئيس إنقاذي بعيد كل البعد عن هيمنة الممانعة" أو على حركة رئاسية خجولة وبعض المواقف المعبرة عن تعثر اجراء الانتخابات.
وبالنسبة إلى القوى السياسية على اختلافها ، فلا تزال فكرة المؤتمر غير مستحبة ، طالما أن النقاط المتصلة بأي مؤتمر غير واضحة ، فهل من ميثاق جديد يشكل عنوان البحث او قضايا جوهرية تتصل بالنظام. وتعتبر أن كل ذلك يندرج في سياق الفرضيات، على اعتبار أن لطرح كهذا مقومات معينة تتطلب توافقا واسعا ، وهو بالنسبة إلى البعض سابق لأوانه ،مؤكدة أن ما من احد قادر على فرض شروطه أو جدول أعماله وبالتالي المشروع قد يولد ميتا .
وتفيد الاوساط" أنه حتى الفرنسيين انفسهم الذين بادروا إلى أخذ الملف الرئاسي على عاتقهم غير قادرين على استنباط المخارج للازمة الرئاسية ما لم يكن هناك من ضوء اخضر يحمل صفة الإجماع في الداخل ولذلك فأي مبادرة أو مسعى يجب أن يأخذ في الاعتبار اختلاف التوازنات وما يطالب به البعض بشأن الضمانات ، معربة عن اعتقادها بأن الدوائر الفرنسية لن تعمد الى الكشف عن تفاصيل أي طرح لاسيما أن لودريان قد يعرضه وقد لا يعرضه في زيارته المقبلة وذلك تبعا لتطورات محددة.
واشارت إلى أن الملف الرئاسي لن يقطع الأشواط المتقدمة في الوقت الراهن وسيظل يتعرض للتخبط وهذا ما قد يعكسه الترصد اليومي حتى وإن ظهرت بوادر انفراج نوعا ما .
لن يشهد الملف الرئاسي أي تسهيل او سلاسة في التعاطي وهناك توقعات بان تخف المواجهة حياله لتعود وتحتدم ،على ان الأيام المقبلة من شأنها أن تحدد مسار هذا الملف.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة في قضية بشري.. من أطلق الرصاصة الاولى؟
Lebanon 24
معلومات جديدة في قضية بشري.. من أطلق الرصاصة الاولى؟
06:31 | 2023-07-02
02/07/2023 06:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تهديدٍ إسرائيليّ للبنان.. هل ستفعلها تل أبيب وتشنَّ حرباً؟
Lebanon 24
آخر تهديدٍ إسرائيليّ للبنان.. هل ستفعلها تل أبيب وتشنَّ حرباً؟
05:00 | 2023-07-02
02/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي بفستان قصير ضيق.. واحد المتابعين: "صايرة متل اللعبة" (صورة)
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي بفستان قصير ضيق.. واحد المتابعين: "صايرة متل اللعبة" (صورة)
05:00 | 2023-07-02
02/07/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات جديدة بشأن مقتل الشاب هيثم طوق.. ما تبّين ينسف نظرية القنص
Lebanon 24
معطيات جديدة بشأن مقتل الشاب هيثم طوق.. ما تبّين ينسف نظرية القنص
09:21 | 2023-07-02
02/07/2023 09:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة قتل لأشخاص في إحدى الشركات بلبنان.. اليكم ما حصل
Lebanon 24
محاولة قتل لأشخاص في إحدى الشركات بلبنان.. اليكم ما حصل
05:44 | 2023-07-02
02/07/2023 05:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
مروان القدوم Marwan Kaddoum
أيضاً في لبنان
04:30 | 2023-07-03
هل تصبح سوريا اللاعب الاكبر في لبنان؟
04:24 | 2023-07-03
دورية اسرائيلية تصادر 250 رأس ماعزٍ... اليكم ما حصل
04:00 | 2023-07-03
للمنادين بالفيدرالية في لبنان: هل نُجرب المجرب؟
03:57 | 2023-07-03
خطوة إسرائيليّة طارئة عند حدود لبنان.. هذا ما حصل تزامناً مع قصف جنين
03:46 | 2023-07-03
بأقل من 24 ساعة.. توقيف مفتعلي اشكال الوزاني
03:45 | 2023-07-03
أرباح يُحقّقها هؤلاء ببيع بطاقات التشريج... بكم يستفيدون؟
فيديو
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
03/07/2023 11:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
03/07/2023 11:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
03/07/2023 11:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact