بيان مهم من "مياه بيروت وجبل لبنان" لجميع المشتركين.. إطلعوا عليه!

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دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، "جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2023 وما قبل بواسطة:- الجباة المختصين- صناديق دوائر التوزيع- آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE- مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMTواعتذرت "حاليا من مشتركيها عن امكانية تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد"وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:1- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2023 لفترة أقصاها كانون الأول 2025.2- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2025.3- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:- (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.- (24%) لاشتراكات المياه بالعداد.4- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).5- تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).6- تقسيط بدلات العام 2023 لغاية، اصبحت على دفعتين ومفصلة على الشكل التالي:على دفعتين يستحق قبل نهاية الشهر:الأولى في حزيرانالثانية في كانون الاول