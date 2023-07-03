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لبنان

أسعار المحروقات تنخفض مع بداية الأسبوع.. إليكم الجدول

Lebanon 24
03-07-2023 | 02:03
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إنخفضت أسعار المحروقات صباح اليوم الإثنين وباتت على الشكل التالي:

- صفيحة البنزين 95 أوكتان : 1628.000 (-38000)
- صفيحة البنزين  98 أوكتان : 1668.000 (-39000)
- المازوت:  1412.000 (-25000)
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- الغاز: 781.000 (-14000)
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