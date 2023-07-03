ميقاتي يرأس اجتماعا مخصصا لمطار رفيق الحريري الدولي

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في السرايا اجتماعا مخصصا لمطار رفيق الحريري الدولي يشارك فيه وزراء الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، السياحة وليد نصار، الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري،المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، ورئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت.

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