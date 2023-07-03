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لبنان

خلال الوقت الراهن.. ماذا يجري بين "التيار" و"المعارضة"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-07-2023 | 03:15
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من المُقرّر أن يستأنف "التيار الوطني الحر" حراكه السياسي على صعيد الملف الرئاسي خلال الأيام المُقبلة وسطَ معلومات عن أن التنسيق مع "القوات اللبنانية" وقوى المعارضة الأخرى ما زال مُستمراً ولم ينقطع منذ جلسة 14 حزيران الماضية.
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وقالت المصادر المواكبة للإتصالات أنّ "التيار" يتريثُ حالياً في إعطاء أي موقفٍ جديد للمعارضة حيال أي ترشيحات أخرى للرئاسة، باعتبار أنَّ آفاق الوساطة الفرنسية على صعيد الرئاسة لم تتضّح بعد. 

ووفقاً للمصادر، فإنّ "التيار" أبلغَ معظم قوى المعارضة أنّ التقاطع معها مستمرّ ولم ينتهِ، وهذا الأمر سيتم التأكيد عليه مراراً خلال الأيام المقبلة بعدما برزت أصوات كثيرة شكّكت في مسار ذاك التقاطع وبقائه أقله خلال المرحلة الرّاهنة. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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