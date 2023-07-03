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لبنان

دولارٌ لـ"الدّعارة" يظهر في لبنان.. لن تتوقعوا كم بلغت قيمته!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-07-2023 | 03:30
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لاحظَ مُواطنون مؤخراً في إحدى ضواحي بيروت، ازدياد انتشار فتيات الدعارة على الطّريق أمام بعض المتاجر، الأمر الذي دفع بالكثيرين للإعتراض على ذلك خصوصاً أنَّ هناك عائلات تضمّ أطفالاً تحضرُ إلى المنطقة لشراء حاجياتها من هناك.
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وفي الأيام الماضية، تبيّن وجود فتيات بملابس فاضحة جداً ليلاً على الطريق، وتشير المعلومات إلى أنّ هؤلاء طلبنَ من زبائنهن مبالغ بالدولار في أماكن يجب تحديدها خارج بيروت بشكلٍ أساسي لأسبابٍ غير معروفة.

وبحسب المصادر، فإنَّ بعض هؤلاء الفتيات طلبَ 50 دولاراً "فريش" لقضاء ساعتين فقط مع "الزبون"، فيما أبدت فتيات أخريات موافقتهنّ على تفاضي المال بالليرة اللبنانية ولكن تبعاً لسعر دولار مُحدّد ومُغاير تماماً للسوق. وهنا، فقد تبين أنَّ بعض فتيات الليل في منطقة الدورة - برج حمّود أبلغن الزبائن بالتالي: "دولارنا بـ120 ألف ليرة ومش متل السوق.. بدك تدفع بالليرة ما في مشكل بس الدولار عنّا بـ120 ألف ليرة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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