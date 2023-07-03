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لبنان

الحرارة ترتفع بشكل ملموس في الأيام المقبلة.. إليكم تفاصيل حال الطقس

Lebanon 24
03-07-2023 | 03:10
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تبقى مرتفعة نسبيا في الداخل وعلى الجبال، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا.
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وجاء في النشرة الآتي :

- الحال العامة:  طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل ومرتفعة نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية  خلال الأيام المقبلة، في حين أن معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح  بين 24 و32  درجة في بيروت.


- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل ملموس في الداخل وعلى الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة الصباحية والمسائية.

الثلاثاء:  قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تبقى مرتفعة نسبيا في الداخل وعلى الجبال، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا.

الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بشكل عام فيما تنخفض جنوب البلاد مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة بخاصة شمال البلاد.

الخميس:  غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وفي المناطق الجبلية ،ويستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة شمالا مع سوء في الرؤية أحيانا.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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