خطوة إسرائيليّة طارئة عند حدود لبنان.. هذا ما حصل تزامناً مع قصف جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، نشر منظومة القبة الحديدية على حدود لبنان وقطاع غزة تحسباً لإطلاق صواريخ من هناك، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي شنتها قوات الإحتلال ضدّ مدينة جنين الفلسطينية ومخيم اللاجئين فيها، اليوم الإثنين.

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وقالت إذاعة الجيش إن "المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لإمكانية رد فعل الفصائل الفلسطينية في غزة ولبنان، كعلامة على التضامن مع مخيم جنين للاجئين".

وأضافت: "تم نشر بطاريات القبة الحديدية والجيش الإسرائيلي يُجري استعداداتٍ لتصعيد واسع النّطاق وهجمات فلسطينية على أهداف في الضفة الغربية".

ونقلت الإذاعة عن مسؤول عسكري لم تسمه قوله: "حتى لو كانت هناك رد فعل من قطاعات أخرى، فلن يؤثر ذلك على طول العملية في جنين".

وما زال التوتر يُخيم على جنين عقب العملية العسكرية التي بدأت مؤخراً وأسفرت عن إستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح.

وخلال ساعات صباح اليوم الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ وحداتٍ خاصة منه تنفذ انتشاراً داخل مخيم جنين وتُفتش عدداً من المباني، مشيراً إلى أنه تمّ اعتقال عشرات الشبان في المحلّة المذكورة.



من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنَّ "طائرة مسيرة استهدفت خلية داخل مخيم جنين"، الذي جرى عزله عن المدينة وفق ما أفادت قناة "العربيّة"، اليوم الإثنين.



مع هذا، ذكرت قناة الـ"12" الإسرائيلية أنه تمّ تفجير عبوات ناسفة في آليات عسكرية إسرائيلية في جنين من دون وقوع إصابات.



وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد قال مصدر عسكريّ إسرائيلي إنه تمّ الطلب من الأجهزة الأمنيّة الفلسطينية الإنسحاب من جنين لتجنّب دخولها في مواجهةٍ مع الجيش، كاشفاً أن تل أبيب أبلغت السلطة الفلسطينية بالعملية العسكرية في المدينة.



في غضون ذلك، قال مسؤول إسرائيلي آخر للقناة الـ"12" الإسرائيليّة أن عملية جنين محدودة ولا نية لإطالة أمدها، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن أنّ الجيش الإسرائيلي مستعدّ لأي سيناريو على جميع الجبهات. وإضافة إلى هذا الأمر، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيليّ قوله إنَّ عملية جنين قد تمتد لمناطق أخرى في شمال الضفة الغربية.



بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ جيش الإحتلال وضع قوات من الإحتياط في حالة إستعدادٍ للمشاركة في عملية جنين.

ضبط منصّة صواريخ

ومؤخراً، أعلن الجيش الإسرائيلي ضبط منصة إطلاق صواريخ في مدينة جنين، مشيراً إلى أنه يواصل عمليته العسكرية الواسعة في المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية والتي قد تستمر لأيام.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "عثرت القوات وصادرت منصة إطلاق قذيفة صاروخية محلية الصنع، ووسائل قتالية أخرى".

وأضاف: "تدور اشتباكات مسلحة مع مسلحين في المنطقة، وستواصل قوات الأمن العمل لإحباط التهديدات في المنطقة".



وتابع: "في نشاط مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك قامت طائرات مسيّرة بالاغارة أكثر من 10 مرات على أهداف إرهابية ومسلحين في مخيم جنين، كما دمرت معملاً لانتاج وتخزين عبوات ناسفة".



















