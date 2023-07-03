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لبنان

مقتل الشابين من آل "طوق"... المدير الطبي لمستشفى بشرّي يتلقى اتصالاً من القوى الامنية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-07-2023 | 04:47
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أفاد مصدر متابع لقضية مقتل الشابين من آل "طوق" في "القرنة السوداء" لـ"لبنان 24" ان "مخفر درك بشري تواصل مع المدير الطبي لمستشفى بشرّي الدكتور ابراهيم مقدسي، وطلب منه الحضور غداً الى المخفر من دون تحديد سبب الزيارة".
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وأشار المصدر إلى أنّ "ما تردد عن صحة لخبر استدعاء المقدسي من قبل قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، غير دقيق حتى الساعة".

لبنان

خاص

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