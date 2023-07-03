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لبنان

أطفأ الكهرباء وإبتزّ المواطنين.. هذا ما فعله صاحب مولّدات في هذه المنطقة

Lebanon 24
03-07-2023 | 05:43
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 افادت المديريّة العامّة لأمن الدّولة  بان: " المواطن (م. ص.) في بسكنتا، أطفأ مولّداته الثلاثة، التي تغذّي جزءً كبيراً من القرية بالتيّار الكهربائيّ، وذلك بعد رفض الأهالي دفع فواتيره المرتفعة، والتي تبيّن في ما بعد، تخطّيها للتسعيرة التي تحدّدها وزارة الطاقة.
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  على الأثر، تحرّكة المديريّة العامّة لأمن الدّولة في جبل لبنان، وبعد أخذ إشارة القضاء، صادرت المولّدات الثلاثة ووضعتها بتصرّف بلديّة بسكنتا لتشغيلها".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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