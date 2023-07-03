أطفأ الكهرباء وإبتزّ المواطنين.. هذا ما فعله صاحب مولّدات في هذه المنطقة

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افادت المديريّة العامّة لأمن الدّولة بان: " المواطن (م. ص.) في بسكنتا، أطفأ مولّداته الثلاثة، التي تغذّي جزءً كبيراً من القرية بالتيّار الكهربائيّ، وذلك بعد رفض الأهالي دفع فواتيره المرتفعة، والتي تبيّن في ما بعد، تخطّيها للتسعيرة التي تحدّدها وزارة الطاقة.على الأثر، تحرّكة المديريّة العامّة لأمن الدّولة في جبل لبنان، وبعد أخذ إشارة القضاء، صادرت المولّدات الثلاثة ووضعتها بتصرّف بلديّة بسكنتا لتشغيلها".