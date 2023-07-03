السفارة السودانية في بيروت عممت بيانا لخارجية بلادها: حرق المصحف يتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته

Advertisement

عممت السفارة السودانية في بيروت بيانا صدر عن وزارة الخارجية السودانية أ عربت فيه عن إدانتها "لقيام احد المتطرفين بتمزيق وحرق المصحف الشريف في العاصمة السويدية استوكهولم، في عمل مخز ومستفز لمشاعر المسلمين حول العالم في يوم عيدهم يوم عيد الأضحى المبارك، وتحت حماية السلطات السويدية، بدعوى حرية التعبير".وأكدت وزارة الخارجية "أن هذا الفعل يتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته ويؤجج مشاعر الكراهية بين أتباع الأديان السماوية والشعوب" معبرة عن "بالغ قلقها تجاه تكرار ظاهرة حرق المصحف الشريف، وجرائم ازدراء الأديان"، معلنة رفضها التام "لكل الممارسات التي تمس الثوابت والمعتقدات الدينية"، داعية الى "ضرورة إعلاء القواسم المشتركة المتمثلة في التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب".