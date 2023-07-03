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لبنان

المكاري: للاعلام دور في الدعوة الى التلاقي والحوار وفي البعد والتفرقة

Lebanon 24
03-07-2023 | 06:20
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 اكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري  خلال رعايته مؤتمرا اعلاميا بدعوة من المكتب المركزي في حركة "امل" تحت عنوان "دور وسائل الإعلام اللبنانية في بناء الخطاب السياسي  الإيجابي"، ان الاعلام يلعب" دورا مركزيا ومحوريا في الدعوة الى التلاقي والحوار، كما يلعب دورا في البعد والتفرقة".
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 وسأل: "لماذا نرفض اليد الممدودة؟ ولماذا نرفض التلاقي؟ ولماذا نرفض  الحوار؟، تكثر الاسئلة، والجواب هو العناد ثم العناد ثم العناد"، مؤكدا ان "العناد لا يبني اوطانا".
 
 الى ذلك، استقبل المكاري في مكتبه في الوزارة، رئيس "جمعية طرابلس السياحية" محمد مجذوب الذي اطلعه على المهرجانات التي ستقام في طرابلس في منتصف آب المقبل"، متمنيا رعايته ومساعدته لاقامة هذه المهرجانات".
 
 ودعا مجذوب اهالي طرابلس الى "حضور هذه المهرجانات بكثافة، سيما وان طرابلس لم تشهد مثل هذه المهرجانات منذ سبع سنوات تقريبا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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