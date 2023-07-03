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لبنان

مطاردة على أوتوستراد خلدة... من أوقفت قوى الأمن هناك؟ (صورة)

Lebanon 24
03-07-2023 | 06:34
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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

كَثُرت في الآونة الأخيرة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في محلّة خلدة والجوار.

نتيجةً للمتابعة والتحريّات والاستقصاءات التي قام بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، تمكّنت إحدى دوريّاته من رصد مشتبه فيهما في محلّة خلدة – الأوتوستراد، على متن درّاجة آليّة، فعملت على مطاردتهما بعد أن حاولا الفرار من امامها وأوقفتهما، وهما:
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ح. ش. (من مواليد عام 1992، سوري)
ز. ف. (من مواليد عم 1997، سوري)
 ضُبِطَ بحوزتهما كميّة من المواد المخدّرة من أنواع مختلفة، ومسدّس حربي ومبلغ مالي.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 
 
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