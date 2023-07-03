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لبنان

ما حقيقة قطع السير عند دوار ابو علي؟

Lebanon 24
03-07-2023 | 06:41
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أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ كل ما يشاع عن قطع السير عند دوار ابو علي في طرابلس، هو غير صحيح، وما حصل هو توقف السير لبعض الوقت اثناء عبور آليات للجيش خلال المهمة التي تقوم بها وحداته في محلة المحجر الصحي.
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