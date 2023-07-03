ما حقيقة قطع السير عند دوار ابو علي؟

أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّ كل ما يشاع عن قطع السير عند دوار ابو علي في طرابلس، هو غير صحيح، وما حصل هو توقف السير لبعض الوقت اثناء عبور آليات للجيش خلال المهمة التي تقوم بها وحداته في محلة المحجر الصحي.

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