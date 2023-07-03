Advertisement

لبنان

خياراتُ "إسرائيل" لحربٍ ضد إيران ولبنان.. خبراءٌ يكشفون تفاصيل مثيرة عنها

Lebanon 24
03-07-2023 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1083713-638239896610744254.jpg
Doc-P-1083713-638239896610744254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى خبراءٌ عسكريون إسرائيليون أنّ خوض كيان الاحتلال مواجهة مع إيران بشكل إنفرادي، هو أمر معقّد، على المستويين السياسي والعسكري، كما أنه لم يصل للضرورة بعد.
 
Advertisement
ووفقاً لإستطلاع رأي أجراهُ "مركز دراسات غرب آسيا"، فقد رأى الخبراء أنّ "الاحتلال لن يستطيع المبادرة للدخول في حرب شاملة مع محور المقاومة، حيث أنه سيتضرّر بشكل كبير جدًّا في هذه الحالة ولن يحقق الإنجاز"، وأضافوا: "إزاء ذلك، فإن الإحتلال الإسرائيلي لن يتورّط في مغامرة للدخول بمعركة متعددة الجبهات في ظل غياب الاستعدادات الأميركية الكافية، إلى جانب تخوّفه وشكّه في إمكانية نجاحه".
 
وسلط الخبراء الضوء على موقف الولايات المتحدة الساعي إلى إتفاق مع طهران، لكنهم اعتبروا في الوقت نفسه أنه في حال وقوع تصعيدٍ بين "إسرائيل" وإيران، فعندها لن تترك واشنطن تل أبيب تتلقى الضربات لوحدها، بل ستتدخل وتدعمها وتقف إلى جانبها لكنها لن تُخطط معها.
 
ووسط ذلك، فقد استبعد الخبراء الإسرائيليون حدوث ضربة إسرائيليّة إستباقية غير محسوبة تجاه إيران ولبنان، مشيرين إلى أنّ كل المعطيات لا تجل المفاجأة مفيدة وسط التحديات الكبيرة والتي تشكل خطورة شديدة على الكيان الإسرائيلي. 
 
وبحسب الخبراء، فإن "أي اتفاق نووي مع إيران سيحدّ من خطر توجيه ضربة إسرائيلية لها ويبعدها عن المغامرة العسكرية التي ستكون أكثر تعقيدًا وصعوبة، مع ترجيح الاستمرار بالقيام بعمليات أمنية"، وأضافوا: "مع ذلك، فإنّ الكيان الإسرائيلي لن يُقدِم على أي معركة ضد إيران من دون موافقة أميركا".
 
وإلى جانب هذا، فقد كشف الخبراء أنه لدى إسرائيل مخاوف من أن توقيع إتفاقٍ بين أميركا وإيران سيعطي الأخيرة حيزاً لتفوّق عسكري كبير في المنطقة، الأمر الذي سيؤثر على وجود وسيطرة تل أبيب، ما يعني خطراً وجودياً حقيقياً على الكيان.
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2023-07-03
13:40 | 2023-07-03
13:23 | 2023-07-03
13:09 | 2023-07-03
13:03 | 2023-07-03
12:12 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website