سليم التقى السيناتور جويل غاريو مايلام.. وهذا ما تم بحثه

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة اليوم، العضوة في مجلس الشيوخ الفرنسي وسكرتير لجنة الخارجية والدفاع والقوات المسلحة السيناتور جويل غاريو - مايلام.

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وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التعاون المستمر بين جيشي البلدين.



وأعربت السيناتور غاريو - مايلام عن ثقتها "بقدرة اللبنانيين على تجاوز الأزمة التي ترخي بثقلها على لبنان"، مؤكدة "وقوف فرنسا الدائم الى جانبه في مختلف المجالات لا سيما العسكرية منها".

اما الوزير سليم، فنوه بدوره بالدعم الفرنسي المستمر للبنان والمبادرات الهادفة لإيجاد حلول للأزمات التي يمر بها"، مقدرا "التعاون العسكري بين البلدين ومشاركة فرنسا في اليونيفيل والتنسيق الدائم مع الجيش في مجالات التدريب والتجهيز".



وثمن سليم عاليا لفرنسا "وقوفها الدائم الى جانب لبنان"، مشددا على "أهمية ان يتخذ المجتمع الدولي الخطوات اللازمة لمساندة الموقف اللبناني الداعي لعودة النازحين السوريين الى بلادهم"، متمنيا على السيناتور غاريو - مايلام "التعبير عن الموقف اللبناني أمام المجتمع الدولي".