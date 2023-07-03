Advertisement

لبنان

سليم التقى السيناتور جويل غاريو مايلام.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
03-07-2023 | 07:04
A-
A+
Doc-P-1083717-638239900597833059.jpg
Doc-P-1083717-638239900597833059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة اليوم، العضوة في مجلس الشيوخ الفرنسي وسكرتير لجنة الخارجية والدفاع والقوات المسلحة السيناتور جويل غاريو - مايلام.
 
Advertisement
 
وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التعاون المستمر بين جيشي البلدين. 
 
وأعربت السيناتور غاريو - مايلام عن ثقتها "بقدرة اللبنانيين على تجاوز الأزمة التي ترخي بثقلها على لبنان"، مؤكدة "وقوف فرنسا الدائم الى جانبه في مختلف المجالات لا سيما العسكرية منها".
اما الوزير سليم، فنوه بدوره بالدعم الفرنسي المستمر للبنان والمبادرات الهادفة لإيجاد حلول للأزمات التي يمر بها"، مقدرا "التعاون العسكري بين البلدين ومشاركة فرنسا في اليونيفيل والتنسيق الدائم مع الجيش في مجالات التدريب والتجهيز".
 
وثمن سليم عاليا لفرنسا "وقوفها الدائم الى جانب لبنان"، مشددا على "أهمية ان يتخذ المجتمع الدولي الخطوات اللازمة لمساندة الموقف اللبناني الداعي لعودة النازحين السوريين الى بلادهم"، متمنيا على السيناتور غاريو - مايلام "التعبير عن الموقف اللبناني أمام المجتمع الدولي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:49 | 2023-07-03
05:00 | 2023-07-03
10:34 | 2023-07-03
10:31 | 2023-07-03
10:27 | 2023-07-03
10:21 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website