مخزومي يوجّه سؤالاً إلى الحكومة (صورة)

غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على "تويتر":" بعد الحريق الذي اندلع في زقاق البلاط الثلاثاء الماضي جراء انفجار مولّد كهرباء بسبب المازوت المغشوش كما هو متداول في الإعلام، توجهت للحكومة بسؤال حول السبب في عدم تفعيل الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المسألة وما هي الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لمنع تكرار ما حصل".

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