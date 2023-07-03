حنكش: ما أصاب أهل بشري أصاب كل لبنان

غرد النائب الياس حنكش عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "المطلوب من القوى الأمنية والسلطة القضائية إستكمال التحقيقات بأسرع وقت ممكن في جريمة قتل الشابين مالك طوق وهيثم طوق غدراً في بشري وتوقيف المجرمين ومحاسبتهم. ما أصاب أهل بشري أصاب كل لبنان ومع أهلها نصلي لراحة نفس الشهيدين".

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