طوني فرنجيّة معزياً بفقيدَي بشرّي: لتحقيقٍ جديّ شفّاف وسريع

قدّم النائب طوني فرنجيه واجب العزاء لأهالي الشابين "هيثم" و"مالك" طوق في صالون كنيسة السيدة في بشري.

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وكتب عبر حسابه الخاص على "تويتر": "رهبة الموت لا يعلوها أي صوت وحكمة أهلنا في بشري في التعاطي مع مصابهم الأليم يجب ان تُلاقى بتحقيق جديّ شفاف وسريع جداّ يُحدد المسؤوليات ويظهر الفاعلين و يحقق العدالة.الرحمة لـ"هيثم" و"مالك" طوق والتعازي الحارة لذويهم و لأهلنا في بشري".