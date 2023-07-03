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لبنان

طوني فرنجيّة معزياً بفقيدَي بشرّي: لتحقيقٍ جديّ شفّاف وسريع

Lebanon 24
03-07-2023 | 07:32
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قدّم النائب طوني فرنجيه واجب العزاء لأهالي الشابين "هيثم" و"مالك" طوق في صالون كنيسة السيدة في بشري.
وكتب عبر حسابه الخاص على "تويتر": "رهبة الموت لا يعلوها أي صوت وحكمة أهلنا في بشري في التعاطي مع مصابهم الأليم يجب ان تُلاقى بتحقيق جديّ شفاف وسريع جداّ يُحدد المسؤوليات ويظهر الفاعلين و يحقق العدالة.
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الرحمة لـ"هيثم" و"مالك" طوق والتعازي الحارة لذويهم و لأهلنا في بشري".
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