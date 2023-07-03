المرتضى نوّه بقرار "الالكسو" بدعم الاحتفاء بطرابلس عاصمة للثّقافة العربيّة 2024

التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - قصر الصنائع، ممثلة الجمهورية اللبنانية في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو )المستشارة بشرى بغدادي عدرة لاطلاعه على القرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دورته العادية (التاسعة عشرة بعد المائة) 119 التي انعقدت في مقر المنظمة في تونس. وأبرزها دعوة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة لدعم فعاليات الاحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024، وذلك بعد ان القت المستشارة عدرة كلمة لبنان وضمنتها الاعلان عن صدور قرار مجلس الوزراء اللبناني المتعلق بالتحضيرات للاحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024 ودعوة الدول العربية الشقيقة والمنظمة للمساهمة في هذا الاحتفاء ودعم فعالياته.

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ولفتت الى ان "هذا الحدث يشكل فرصة مميزة لابراز دور المبادرات الثقافية الخلاقة في الدول العربية عامة، وثراء الحياة الثقافية في مدينة طرابلس خاصة، والدور الذي تلعبه هذه المدينة في الحفاظ على الموروث الثقافي العربي والاسلامي".



وللمناسبة، توجه المرتضى بالتهنئة الى المدير العام للمنظمة الدكتور محمد ولد اعمر، ورئيس المجلس التنفيذي هاني مقبل، وأمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام الدكتور مراد محمودي امين، وأعضاء المجلس التنفيذي كافة على نجاح عقد الدورة 119، منوها بقرار دعم فعاليات الاحتفاء بطرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024.