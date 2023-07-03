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لبنان

بو حبيب بحث مع مسؤولة فرنسيّة في ملف النازحين والتطورات المحليّة

Lebanon 24
03-07-2023 | 07:48
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 استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، عضو مجلس الشيوخ لتمثيل الفرنسيين خارج فرنسا سكرتير لجنة الخارجية والدفاع والقوات المسلحة جوئيل غارو مييلم، وتم البحث في ملف النازحين والتطورات المحلية والإقليمية، وأهمية العلاقة بين لبنان وفرنسا.
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