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لبنان

شربل مسعد دعا وزير السياحة الى زيارة قرى قضاء جزين

Lebanon 24
03-07-2023 | 08:10
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 دعا النائب شربل مسعد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، دعماً للسياحة الريفية في قرى قضاء جزين، الى زيارة المنطقة  في ٢٢ تموز للإضاءة أكثر على هذه القرى و المواقع الأثرية الموجودة فيها ووضع البعض منها على الخارطة السياحية في لبنان. 
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