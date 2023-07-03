شربل مسعد دعا وزير السياحة الى زيارة قرى قضاء جزين

دعا النائب شربل مسعد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، دعماً للسياحة الريفية في قرى قضاء جزين، الى زيارة المنطقة في ٢٢ تموز للإضاءة أكثر على هذه القرى و المواقع الأثرية الموجودة فيها ووضع البعض منها على الخارطة السياحية في لبنان.

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