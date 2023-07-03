مصادر قيادية فلسطينية في لبنان: "إسرائيل" ستتلقى درساً قاسياً في جنين

أكّدت مصادر قياديّة فلسطينية في لبنان عبر "لبنان24" أنَّ "الجيش الإسرائيلي يواجه صداً عنيفاً من قبل المقاومين في مدينة جنين التي نفذت قوات الإحتلال عدواناً عليها، اليوم الإثنين.

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وأشارت المصادر إلى أنّ "جميع فصائل المقاومة موحّدة ضدّ أهداف العدو ومخططاته"، معتبرة أنّ إسرائيل تسعى عبر عدوانها على جنين إلى تغطية خيباتها وإبراز أنها ما زالت قادرة على شنّ عمليات عسكرية لكنّ وهم القوة بدأ يتلاشى.

وشدّدت المصادر عينها على أنَّ سيناريوهات الرّد ضد العدوان على جنين قائمة ومفتوحة داخل فلسطين وهناك قدرة لدى المقاومين لتلقين إسرائيل درساً قاسياً ولن يُنتسى، وختمت: "نُحيي صمود أهلنا في جنين ونؤكدُ أنَّ المقاومة مستمرّة ضد الإحتلال الإسرائيلي وستثأرُ للشهداء والجرحى".