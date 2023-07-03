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لبنان
البيسري بحث وطراف في التعاون بين الامن العام والاتحاد الاوروبي
Lebanon 24
03-07-2023
|
08:35
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري ظهر اليوم، سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، وبحث معه في الأوضاع العامة والتعاون القائم بين الأمن العام والإتحاد الأوروبي. كما تم التطرق الى قضية النازحين السوريين.
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