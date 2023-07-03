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لبنان

بوشكيان: مواقف الجيش من جريمة القرنة السوداء حكيمة

Lebanon 24
03-07-2023 | 08:53
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 أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن "المواقف المتتالية للجيش اللبناني من جريمة اغتيال الشابين هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء، تنمّ عن درجة عالية من المسؤولية الوطنية، والحرص الكبير على الاستقرار والسلم الأهلي وضبط الأمن".
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ووجه بوشكيان تعازيه الحارة إلى نواب بشري وأبنائها وأهل الفقيدين الذين" أظهروا التعالي فوق الجراح"، مؤكداً "وقوفه إلى جانبهم بالمطالبة في الكشف عن المخططين والمنفّذين لهذه الجريمة البغيضة، وتوقيفهم وسوقهم الى العدالة وانزال العقوبات بهم".
 
وقال: "تتكرّر الأحداث الأمنية في الآونة الاخيرة على أبواب موسم الاصطياف الواعد. لذلك أتمنى على الجميع التحلي بالتروّي والاحتكام الى القانون".
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