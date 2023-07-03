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لبنان

وفد من وزارة الداخلية العراقية في اليرزة

Lebanon 24
03-07-2023 | 09:03
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وفدًا من وزارة الداخلية العراقية برئاسة الفريق سامي السوداني، وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة.
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