قاصرٌ غادرت منزل ذويها منذ يومين ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر:- سندس أحمد دعبول (مواليد عام 2008، سوريّة)التّي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة بئر حسن- شارع المفروشات حوالي الساعة 12،00 من تاريخ 1/07/2023، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 450897-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.