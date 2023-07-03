قالت النائب ستريدا جعجع من بشرّي، إنّ "المنطقة اليوم تواجه، ومتمسّكون بالسلم الأهلي وحريصون على القانون، ويهمّنا معرفة الحقيقة وتسليم المجرمين بأسرع وقت".

وأضافت جعجع: "أشكر المفتي دريان على اتصاله بنا واستنكاره الحادث الكبير كما رئيس الحكومة والنواب ومَن جاء من مناطق بعيدة للوقوف الى جانبنا اليوم على رأسهم البطريرك الراعي".

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وقالت: "إتّصلت بقائد الجيش وأبلغني أنه لا تزال هناك حاجة لإبقاء الموقوفين من بشرّي لبعض الوقت الى حين اتّضاح الصورة".

وأضافت جعجع: "سنتابع الموضوع حتى النهاية للوصول الى حقنا في قضية القرنة السوداء بالقانون".