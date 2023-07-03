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لبنان

إزالة البسطات والتعديات والمخالفات في طرابلس

Lebanon 24
03-07-2023 | 09:46
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 واصلت شرطة بلدية طرابلس ازالة التعديات والمخالفات والبسطات على الاملاك العامة والخاصة في طرابلس.

ومنذ الصباح، نفذت دورية من شرطة البلدية بمؤآزرة الاجهزة الامنيه وتحديداً الجيش اللبناني، وبمشاركة جرافات واليات البلدية  بدءا من مدخل المحجر الصحي مرورا بمستديرة نهر ابو علي ومحيط سوق الخضر القديم وبراد البيسار وسوق القمح، محيط الحارة البرانية، وصولا الى جسر السويقة والجامع البرطاسي.
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وتاتي هذه الاجراءات بالتنسيق بين وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ورئيس  بلدية طرابلس احمد قمر الدين مع قادة الاجهزة الامنية، والتي قررت ازالة التعديات والبساطات والمخالفات المنتشرة كافة في أحياء وأسواق المدينة، بعد تزايد الشكاوى من ازدحام السير بسبب التعدي على الطرقات والأرصفة.

وفي المقابل نفذ المعترضون اعتصاما قطعوا خلاله الطريق رفضا لهذه الاجراءات التي اعتبروها قطعا لأرزاقهم.

 
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