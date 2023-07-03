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لبنان
ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
03-07-2023
|
09:50
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 91000 و91400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 91100 و91300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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