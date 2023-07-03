وزير الشؤون أطلق الموقع الجديد للوزارة

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أطلق وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة، بحضور ممثلين عن الجهة الممولة للمشروع الاتحاد الأوروبي والجهة المنفذة Expertise France وcfi عبر برنامج "قدرة 2" وفريق عمل الوزارة.وتخلل الاحتفال عرض أبرز ميزات الموقع الجديد الذي يسهل على المواطن عملية الوصول إلى المعلومات الدقيقة والرسمية حول برامج الوزارة والخدمات والمساعدات، إضافة إلى إمكان تقديم الشكاوى والاستفسار.يمكن تصفح الموقع الجديد عبر هذا الرابط: https://www.socialaffairs.gov.lb/.