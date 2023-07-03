Advertisement

لبنان

وزير الشؤون أطلق الموقع الجديد للوزارة

Lebanon 24
03-07-2023 | 10:27
A-
A+
Doc-P-1083791-638240021961705532.jpg
Doc-P-1083791-638240021961705532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أطلق وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة، بحضور ممثلين عن الجهة الممولة للمشروع الاتحاد الأوروبي والجهة المنفذة  Expertise France  وcfi عبر برنامج "قدرة 2" وفريق عمل الوزارة.
Advertisement

وتخلل الاحتفال عرض أبرز ميزات الموقع الجديد الذي يسهل على المواطن عملية الوصول إلى المعلومات الدقيقة والرسمية حول برامج الوزارة والخدمات والمساعدات، إضافة إلى إمكان تقديم الشكاوى والاستفسار.

يمكن تصفح الموقع الجديد عبر هذا الرابط: https://www.socialaffairs.gov.lb/.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2023-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2023-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:12 | 2023-07-03
12:03 | 2023-07-03
12:00 | 2023-07-03
11:54 | 2023-07-03
11:25 | 2023-07-03
11:19 | 2023-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website