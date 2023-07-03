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لبنان

"حزب الله" دان العدوان الصهيوني المتجدد على جنين

Lebanon 24
03-07-2023 | 10:31
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دان "حزب الله" في بيان "العدوان الصهيوني المتجدد على مخيم جنين، وترويع المواطنين الفلسطينيين، وتدمير ممتلكاتهم وأعمال القتل والاعتقال التعسفية والإرهابية التي تمارسها قوات الاحتلال بحقهم في ظل صمت عالمي وعربي يشجع العدو على التمادي بأعماله الإرهابية الخطرة".
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وأشاد حزب الله في بيانه بـ "التصدي البطولي لفصائل المقاومة وأبناء المخيم البواسل الذين يواجهون قوات الاحتلال بكل شجاعة وثبات، موقعين الخسائر في قوات نخبته وآلته الحربية".
 
وقال: "لقد أثبت المجاهدون الفلسطينيون مرة جديدة يقظتهم وقدرتهم على الوقوف بوجه غطرسة العدو وافشال أهدافه رغم زجه بقوات النخبة واستخدامه أكثر الأسلحة تطورا وفتكاً، وستكشف نتائج هذه المعركة حماقة هذا العدو وفهمه الخاطئ لإرادة شعبنا الفلسطيني المقاوم الذي يملك القوة والعزيمة ولديه الكثير من الخيارات والوسائل التي ستجعل العدو يندم على فعلته". 
 
وأضاف: "إننا في حزب الله اذ نتقدم من شعبنا الفلسطيني العزيز وفصائله المقاومة بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأبطال ونسأل الله تعالى العافية للجرحى، ونؤكد وقوفنا ودعمنا المطلق إلى جانبهم في كل الخيارات التي يرونها مناسبة لردع العدو وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته".
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