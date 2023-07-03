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لبنان

الحلبي وقع ومحمد سامي الإطار التنفيذي لمشروع إقامة "المجمع اللبناني الفرنسي للمهن والمؤهلات"

Lebanon 24
03-07-2023 | 10:06
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وقع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة شنايدر الكتريك محمد سامي، الإطار التنفيذي لمشروع إقامة المجمع اللبناني الفرنسي للمهن والمؤهلات الذي سيقام في كل من مجمع بئر حسن ومجمع الدكوانة التابعين للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني ، وذلك في حضور المفتشة العامة لدى وزارة التربية الفرنسية السيدة كريستين سيمانكفيتش، والملحق لشؤون التعاون لوسيان الحلو ، والخبير التربوي لدى المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء إريك غارنييه وفريق العمل .
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كما حضرت مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، والمستشار الإعلامي البير شمعون ومنسقة المشروع سناء حمود ، ومنسقة المشاريع الدولية إيمان عاصي .

ورحب الوزير الحلبي، بمدير شنايدر والوفد الفرنسي شاكرا الجانب الفرنسي على الجهود التي بذلها منذ بداية توقيع إتفاقية المشروع حتى توقيع الإطار التنفيذي التقني والفني.
 
 
كما شكر مؤسسة شنايدر الكتريك على التزامها بمضمون هذا الإتفاق وبتوفير التجهيزات والخبرات مع العديد من الشركاء وتوظيفها من أجل خدمة التعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل.
 
 
واعتبر الوزير أنها فترة من الصعوبات التي يمر بها لبنان، وتستدعي تشجيع التلاميذ على الإنتساب بصورة أكبر إلى التعليم المهني والتقني للنهوض بالاقتصاد ودخول سوق العمل ، واليوم مع المتابعة الحثيثة للمديرة العامة للتعليم المهني والتقني السيدة هنادي بري سوف نشهد التطبيق العملي للمشروع ، حيث ستضع المساحات والمختبرات وفريق العمل بتصرف إنجاز المشروع وتعميم فوائده على المعاهد والمدارس المهنية كافة.
من جهته، عبّر محمد سامي عن سروره للحضور إلى لبنان خصيصا لهذا التوقيع، وعن التزام المؤسسة بتوفير كل الدعم والخبرات والتجهيزات المطلوبة لتنفيذه ، وذلك على مدى ثلاث سنوات مقبلة.
كذلك عبّرت سيمانكفيتش عن ارتياح وزارة التربية الفرنسية والمؤسسات الفرنسية في لبنان لتوقيع الإطار التنفيذي، الذي يضع المشروع حيز التنفيذ.
 
 
واشارت إلى أن السيد لوسيان الحلو، سوف يتابع مرحلة التطبيق على الأرض ويوفر التواصل بين الجهات المعنية للحصول على أفضل النتائج.
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