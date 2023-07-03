توقيفات في طرابلس بعد الاعتداء على عناصر امنية

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اوقفت دورية من الجيش كل من "ا.م" و "م.ق" في طرابلس. وتأتي عملية التوقيف لقيامهما بإعتراض القوى الامنية والجيش خلال مواكبتهم شرطة بلدية طرابلس بحملة ازالة المخالفات والتعديات في محلة جسر ابو علي و لقيام "م.ق" بشهر سكين بوجه عناصر الدورية.احيل الموقوفان الى التحقيق لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.