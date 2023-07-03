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لبنان

بعد إنخفاض دولار "صيرفة"... ماذا فعل الصرافون؟

Lebanon 24
03-07-2023 | 10:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عدداً كبيراً من الصرافين توقفوا عن شراء وبيع الدولارات للمواطنين، بعدما انخفض سعر دولار "صيرفة".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ مصرف لبنان أصدر بياناً، أعلن فيه أنّ سعر دولار "صيرفة" أصبح 85500 ليرة لبنانيّة.
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